REGENSBURG. Im Zeitraum vom 03.02.2024 bis zum 05.02.2024 brachen bislang unbekannte Täter einen Baucontainer im Regensburger Stadtteil Sallern-Gallingkofen auf und entwendeten Baumaterial. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein Baucontainer von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten daraus hochwertige Maschinen, Baumaterial und Metallkabel. Die gestohlenen Gegenstände werden auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Nach der Tat flohen sie unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort in der Hunsrückstraße in Regensburg. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!