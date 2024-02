203. Vermissung; Öffentlichkeitsfahndung nach 71-Jährigem – Trudering

Seit Montag, 05.02.2024, wird ein 71-Jähriger aus München-Trudering vermisst. Er wurde zuletzt zur Mittagszeit in seiner Wohnung gesehen. Der 71-Jährige leidet an einer Erkrankung und an daraus resultierenden Wahrnehmungsstörungen.

Aufgrund dessen und wegen seines fortgeschrittenen Alters befindet er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Die nähere Umgebung um seine Wohnadresse wurde durch die Polizei bereits intensiv abgesucht. Dabei konnte der 71-Jährige nicht aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit einer Beschreibung des Vermissten ist hier zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/062131/index.html

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Truderinger Straße, Damaschkestraße,

Grundelstraße, Kronenweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit

diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.