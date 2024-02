BAYREUTH. Am Montag fiel eine Dame auf Telefonbetrüger herein. Sie übergab nach einem Schockanruf Geld, Goldbarren und Schmuck an eine unbekannte Täterin. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Die 88-Jährige erhielt am Montagnachmittag einen Anruf der Betrüger, die ihr die übliche Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll, auftischten. Um die Tochter vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, sei nun eine Kaution fällig. Gegen 15.10 Uhr übergab die 88-jährige Dame am Rathausparkplatz am Bayreuther Hohenzollernring Geld und Wertgegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages an eine weibliche Abholerin, welche anschließend zu Fuß Richtung Bayreuther Innenstadt lief.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

zirka 165 Zentimeter groß

zirka 20 Jahre alt

ohne Brille

trug dunkle, abgetragene Kleidung

führte eine dunkle Handtasche, vermutlich aus Kunstleder, mit sich

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Rathausparkplatz in Bayreuth gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 an die Kripo Bayreuth zu wenden.