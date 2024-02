197. Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 04.02.2024, gegen 21:45 Uhr, zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige hatte bereits vor Eintreffen der Polizeibeamten die Flucht ergriffen.

Zwischen dem Tatverdächtigen und dem verletzten 24-Jährigen hatte sich im Verlauf des Abends gegen 20:25 Uhr, bereits eine körperliche Auseinandersetzung im späteren Tatortbereich ereignet. Hierbei hatte der Tatverdächtige den 24-Jährigen bereits mit einem Messer attackiert, aber nicht verletzt. Auch hier hatte der Tatverdächtige den Tatort bereits vor Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizeibeamten verlassen. Gegen 21:45 Uhr war er anschließend erneut auf den 24-Jährigen losgegangen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 29-Jährigen afghanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte infolgedessen einen Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes gegen den 29-Jährigen, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

Am Montag, 05.02.2024, konnte der Tatverdächtige schließlich im Verlauf des Abends durch Polizeibeamte in München in einem Beherbergungsbetrieb festgenommen werden. Mit im Zimmer des 29-Jährigen befand sich eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim. Sie wurde an eine Betreuungseinrichtung übergeben. Der 29-Jährige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) werden fortgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Goethestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

198. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch – Lerchenau

Am Freitag, 02.02.2024, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen gerade stattfindenden Einbruch in einen gastronomischen Betrieb informiert. Es wurden sofort mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen antreffen, welcher gerade auf der Rückseite den Betrieb verließ und zu Fuß flüchtete. Er konnte nach kurzer Zeit gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Einbruch konnte er etwas Bargeld entwenden. Dieses wurde sichergestellt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44-Jährigen mit Wohnsitz in München. Da der 44-Jährige im Verdacht steht mehrere Einbrüche begangen zu haben, wurde er einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

199. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brandstiftung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte – Untergiesing

Am Montag, 05.02.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr München wegen eines brennenden Christbaums an einer Sammelstelle für Christbäume verständigt. Während der Löscharbeiten kam ein 42-jähriger kroatischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu und bog aus bislang unbekannten Gründen den Scheibenwischer so um, dass dieser nicht mehr funktionsfähig war.

Daraufhin wurde durch die Feuerwehr die Polizei verständigt. Da sich der 42-Jährige gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten nicht ausweisen konnte und sich zudem äußerst aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt. Beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug trat er einen Polizeibeamten gegen das Schienbein. Hierbei wurde der Beamte leicht verletzt.

Der 42-Jährige steht außerdem in Verdacht, den Christbaum in Brand gesetzt zu haben. Er wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Brandstiftung angezeigt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt zur Prüfung der Haftfrage.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

200. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 17:00 Uhr, sollte eine 14-jährige nigerianische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland durch Anordnung des Jugendamtes von einer Betreuungseinrichtung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Die 14-Jährige wollte nicht freiwillig mitgehen und leistete erheblichen Widerstand. Sie musste zu Boden gebracht werden. Dort leistete sie weiter Widerstand und biss einen der eingesetzten Polizeibeamten in dessen linken Daumen.

Der Polizeibeamte konnte sich durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang von dem Biss befreien. Dabei wurde die 14-Jährige leicht verletzt und sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Verletzung im Rahmen einer ambulanten Behandlung versorgt.

Im Anschluss wurde die 14-Jährige in das psychiatrische Krankenhaus gebracht. Gegen die 14-Jährige wurden Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung erstattet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

201. Exhibitionistische Handlung – Ismaning

Am Montag, 05.02.2024, gegen 12:40 Uhr, bemerkte eine Zeugin beim Spazieren gehen in einer Parkanlage, wie ein bislang unbekannter Täter mit herabgelassener Hose auf einer Parkbank saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Daraufhin verständigte die Frau den Notruf der Polizei. Der Täter verließ den Tatort in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen erbrachte keine Hinweise auf den unbekannten Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, bekleidet mit blauer Steppjacke, blauer Jeans, schwarzen Schuhen der Marke „Salomon“ und einer grauen Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des südlichen Feldwegs der Parkanlage „Eisweiher“ (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

202. Sexuelle Belästigung – Haidhausen

Am Montag, 05.02.2024, gegen 07:50 Uhr, befand sich eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Rosenheimer Platzes. Ein bislang unbekannter Täter ging auf sie zu und berührte sie unsittlich am Gesäß. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Täter und die 28-Jährige lief ihm hinterher. Währenddessen verständigte sie den Notruf der Polizei. Plötzlich drehte sich der unbekannte Täter um und schlug der 28-Jährigen ins Gesicht. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erbrachte keine Hinweise auf den unbekannten Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.