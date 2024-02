ERLANGEN. (133) Wie mit Meldung 101 berichtet, wird die 52-jährige Daniela G. seit dem 27.01.2024 vermisst. Am heutigen Dienstagnachmittag (06.02.2024) wurde sie in einem Waldstück in Erlangen tot aufgefunden. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl