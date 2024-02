NÜRNBERG. (130) Am Sonntagnachmittag (28.01.2024) beschmierte ein zunächst Unbekannter mehrere Hausfassaden in der Nürnberger Innenstadt mit Herzen. Aufgrund eines Familienstreits konnte am Freitagmorgen (02.02.204) ein Tatverdächtiger ermittelt werden.



Ein zunächst Unbekannter beschmierte in der Nürnberger Innenstadt mehrere Hausfassaden, unter anderem das Dienstgebäude des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Jakobsplatz, mit Herzen in einer sehr speziellen Form. Bislang konnten an mindestens neun Hausfassaden und Stromverteilerkästen derartig gesprühte Herzen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete daraufhin entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Am frühen Freitagmorgen (02.02.2024) verständigte eine Frau die Polizei, da sie einen Streit mit ihrem 24-jährigen offenbar alkoholisierten Sohn habe und hierbei Hilfe benötige. Zudem habe ihr Sohn ihre Wohnung mit Herzen beschmiert.

Die alarmierte Streifenbesatzung der für den Wohnort zuständigen Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm sich der Streitigkeit an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die durch den mit gut 1,4 Promille alkoholisierten 24-Jährigen in der Wohnung gemalten Herzen der oben beschriebenen speziellen Herzform sehr ähnlich sehen und konfrontierten den Mann mit dem Vorwurf.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl