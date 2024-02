Kirchseeon, OT Buch, Lkr. Ebersberg, 06.02.2024 - Wie bereits berichtet, brach in der Nacht von Sonntag (04.02.24) auf Montag (05.02.24) in einem Kieswerk in Kirchseeon ein Feuer aus.

Im Rahmen der gestern erfolgten Brandortbegehung, durch Kräfte der KPI Erding und des BLKA gehen die Ermittler inzwischen von vorsätzlicher Brandlegung aus. Es konnten mehrere Brandausbruchstellen festgestellt werden.

Durch das Feuer wurden eine Halle, ein Nebengebäude, zwei Radlader sowie mehrere Förderbänder beschädigt bzw. zerstört.

Aktuell wird von einem entstandenen Sachschaden im hohen sechsstelligen Eurobereich ausgegangen.

Zeugen, die in der Tatnacht sowie an den Tagen davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kieswerks beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 08122/968-0 zu melden.

Ursprüngliche Meldung:

Brennendes Kieswerk in Kirchseeon

Heute, in den frühen Morgenstunden brach in einem Kieswerk in Kirchseeon ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Gegen 05.20 Uhr wurde der Polizei Ebersberg ein Brand im Kieswerk Kirchseeon, OT Buch, an der Zornedinger Straße mitgeteilt. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren war zur Bekämpfung des Feuers vor Ort.

Mehrere Gebäude und Arbeitsmaschinen wurden ersten Erkenntnissen zufolge beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht näher beziffert werden, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die Kriminalpolizei Erding ist zur Ermittlung der Brandursache vor Ort.

Es wird nachberichtet.