KEMPTEN. Am Montagabend fanden in Kempten zwei angemeldete Versammlungen statt. Bei der stationären Versammlung zum Thema „Kein Platz für Rassismus – Gegenprotest zum montaglichen Querdenkerprotest“ waren in der Spitze 75 Versammlungsteilnehmer anwesend. Bei der sich fortbewegenden Versammlung zum Thema „Gemeinsam gegen die Ampel“ waren in der Spitze circa 250 Versammlungsteilnehmer und 9 Fahrzeuge anwesenden. Beide Versammlungen verleifen störungsfrei. Bei der sich fortbewegenden Versammlung kam es aufgrund von kurzfristigen Verkehrssperrung zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (PI Kempten)