BIESSENHOFEN. Am Montagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die B16 von Marktoberdorf in Richtung des Kreisverkehrs Altdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Autofahrer mit seinem VW nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrer eines Ford. Durch den Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht. Die Beifahrerin des Ford musste mit Hilfe der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Insgesamt waren an dem Einsatz 10 Personen des Rettungsdienstes und 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt.

