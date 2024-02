BAMBERG. Am Freitagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Gaustadt und stahlen Medikamente. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Freitag, zwischen 19.10 Uhr und 20.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus „An der Weberei“ ein. Sie stahlen verschreibungspflichtige Medikamente im Gegenwert von rund 50 Euro. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße „An der Weberei“ und Umgebung gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 an die Kripo Bamberg zu wenden.