OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. Am 27.01.2024 kam es zum Brand eines Stadthauses am Luitpoldplatz, bei dem eine 90-jährige Bewohnerin verstarb und ein weiterer Bewohner verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden am Samstag noch vor Ort von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen brach der Brand in der Wohnung im ersten Stock aus und griff schließlich auf den Dachstuhl über. Letztlich stand das Stadthaus in Vollbrand. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine 90-jährige Bewohnerin der Wohnung noch aus dem Haus geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch am Brandort. Ein weiterer 44-jähriger Bewohner konnte das Haus selbstständig verlassen, wurde aber verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Entgegen der ersten Annahme, dass dieser schwer verletzt sei, wurde der 44-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus noch am gleichen Tag wieder verlassen.

Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 500.000 Euro. Es ist aktuell nicht bewohnbar.

Die bislang durchgeführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf unter Einbindung der Kriminalpolizei Deggendorf sowie des Bayerischen Landeskriminalamtes ergaben bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 05.02.2024, 15.40 Uhr