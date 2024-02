Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei stoppt uneinsichtigen Autofahrer

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Ein Opel Corsa sollte am Freitagmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und fuhr davon. Die Beamten beendeten die Flucht. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 12:00 Uhr war das Fahrzeug auf der Darmstädter Straße unterwegs und ist dabei ins Visier einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg geraten. Als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, beschleunigte der Opel und fuhr davon. Über das Seitenfenster gab der 36-jährige Fahrer den Beamten sinngemäß zu verstehen, dass er schlichtweg keine Lust auf eine Kontrolle habe. Die Flucht erstreckte sich kurzzeitig in Richtung Stockstadt. Die Fahrt endete schließlich in der Hafenrandstraße. Die Einsatzkräfte konnten den 36-Jährigen, der alleine in dem Opel unterwegs war, noch in seinem Fahrzeug sitzend festnehmen.

Der Grund für die gefährlichen Fahrmanöver des Autofahrers liegt mutmaßlich in vorangegangenem Betäubungsmittelkonsum. Klarheit wird eine durchgeführte Blutprobe bringen.

Die Polizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen, die unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr geführt werden, aufgenommen.

Verdacht auf Kraftfahrzeugrennen - Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Samstagabend ist ein 18-Jähriger in zwei Fällen durch seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit im Stadtgebiet aufgefallen. Den Fahranfänger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Polizei sucht nach möglichen gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Dem Sachstand nach war der 18-Jährige das erste Mal gegen etwa 23:20 Uhr im Bereich der Weißenburger Straße und Hanauer Straße unterwegs. Er fuhr hierbei nach Angaben von Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr mehrere rote Ampeln. Hierbei wurde auch eine noch unbekannte Fahrradfahrerin gefährdet.

Nur kurze Zeit später hat der Mann mit seinem gemieteten Audi RS 3 erneut mit hoher Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln überfahren. Er konnte im Bereich der Hanauer Straße durch eine Streife gestoppt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Fahrzeugschlüssel vor Ort sichergestellt und an die Mietwagenfirma ausgehändigt.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall unterrichtet.

Verkehrsteilnehmer, die durch den 18-Jährigen gefährdet wurden, und insbesondere die genannte Fahrradfahrerin werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Frau sexuell belästigt - Täter flüchtig - Ermittlungen aufgenommen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein noch Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen eine Frau am Dämmer Tor offensichtlich sexuell belästigt. Nachdem die Frau lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat, ist der Mann geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Dem Sachstand nach war die 60-jährige Frau im Bereich der Passage am Dämmer Tor in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sich der Unbekannte ihr genähert hat. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Frau durch Anfassen sexuell belästigt haben. Dabei ist die angegriffene Frau auch zu Sturz gekommen, woraufhin der Mann zu Fuß in Richtung Lange Straße geflüchtet ist. Die Dame hatte sich zudem lautstark gegen den Übergriff gewehrt.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Von dem Flüchtigen liegt eine lediglich vage Beschreibung vor. Der Unbekannte soll schlank gewesen und mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Zur Aufklärung der Tat hoffen die Ermittler auch auf mögliche Zeugenhinweise.

Wer hat zur relevanten Zeit eine verdächtige Person auf der Dämmer Seite des Bahnhofs wegrennen sehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht – Radfahrer schwer verletzt – Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend kam es in der Straße „Gemeindefeld“ in Haibach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der E-Bike Fahrer befuhr gegen 20:30 Uhr die Straße "Gemeindefeld" in Richtung Ortsmitte, als diesem ein weißer Pkw entgegenkam. Dem Sachstand nach geriet der Pkw aus unbekannter Ursache auf die Fahrbahn des Radfahrers, der beim folgenden Ausweichen gegen einen geparkten Pkw prallte. Der Radfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Von dem weißen und sonst unbekannten Pkw fehlt bislang jede Spur. Zur Aufklärung des Geschehens wurden inzwischen auch die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hinzugezogen.

Diese bitten mögliche Zeugen nun um Mithilfe. Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2530 entgegengenommen.

Berauscht und streitsuchend - Faschingsbesucher in Gewahrsam genommen

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Besucher eines Faschingszugs hatte am Sonntag offensichtlich zu viel getrunken und sich gegenüber Feiernden aggressiv gezeigt, sodass die Polizei Alzenau eingreifen musste. Der Mann verbrachte die Nacht schließlich in Polizeigewahrsam.

Der 30-Jährige ist im Rahmen des örtlichen Faschingszuges bereits am Nachmittag aufgefallen, als er mutmaßlich aufgrund seines Rausches auf der Toilette einer angrenzenden Gastronomie eingeschlafen war. Danach geriet er mit Besuchern des Zuges in Streit und verhielt sich gegenüber den sonst friedlichen Teilnehmern ungehalten und aggressiv. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei, beleidigte der Mann zudem noch zwei Feuerwehrleute.

Die Polizei Alzenau hat den 30-Jährigen in der Folge in Gewahrsam genommen, der richterlich angeordnet wurde. Nachdem der Mann am Morgen seinen Rausch ausgeschlafen hatte, konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, wurde ein grüner Opel Corsa in der Würzburger Straße Höhe der 90er Hausnummern bei einer Unfallflucht am Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war über die Dauer dort abgestellt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurde aus einem Verkaufsstand für Kartoffeln in der Straße "Hinter der Wern" Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Die Tatzeit kann auf etwa 13:20 Uhr eingegrenzt werden.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr, und Freitag, 18:30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi Quattro angefahren und beschädigt. Das Auto war in der Riegelstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein am Sonntag um 15:20 Uhr in der Burgstraße, nahe der Volksbank, abgestellter Ford Mondeo wurde von einem anderen Pkw angefahren. Der Unfallverursacher hat sich danach einfach entfernt, ohne die Polizei zu verständigen. Ein noch unbekannter Zeuge hatte den Unfall offensichtlich beobachtet und einen Hinweiszettel hinterlassen. Die Polizei Alzenau sucht nun nach dem Augenzeugen und bittet diesen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde zwischen 11:30 Uhr und 16:15 Uhr ein weißer KIA Ceed bei einer Unfallflucht an der Heckstoßstange beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz der Supermärkte in der Bahnhofstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.