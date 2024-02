WEIDEN I. D. OPF. Am Sonntag, den 4. Februar, kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil von zwei jungen Männern. Zwei bislang Unbekannte flüchteten nach der Tat. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr traten zwei Männer in der Frauenrichter Straße in Weiden an einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen heran. Unter Vorhalt eines Messers gelangten die beiden Täter an Bargeld im niedrigen, zweistelligen Eurobereich und ein Mobiltelefon. Im Anschluss an die Tat flohen sie in unbekannte Richtung. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 175 cm bis 180 cm groß, ca. 18-20 Jahre, dunkelhäutig, dunkle Kapuzenjacke, keine Maske, schwarze lockige Haare

Täter 2: ca. 170 cm bis 175 cm groß, ca. 18-20 Jahre, schlanke Statur, südländisches Aussehen, bekleidet mit Trainingsanzug, maskiert mit Schlauchschal, trug eine Umhängetasche

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer war am Sonntagabend im Bereich der Frauenrichter Straße unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein! Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.