SCHWANDORF. Am Freitag, den 2. Februar 2024, erhielt eine Bankmitarbeiterin einen betrügerischen Anruf von einem vermeintlichen Firmeninhaber, woraufhin sie mehrere Blitzüberweisungen tätigte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Amberg.

Am Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, rief ein bislang Unbekannter bei einer Bankmitarbeiterin in Schwandorf an und gab sich hierbei als Geschäftsführer einer Schwandorfer Firma aus. In der Folge tätigte die Mitarbeiterin im Namen der Firma mehrere Blitzüberweisungen. Da der tatsächliche stellvertretende Geschäftsführer die Überweisungen in Höhe von mehreren 1.000 Euro sogleich bemerkte, konnte dieser die Bank umgehend kontaktieren und auf den Betrug aufmerksam machen. Ein Teil der überwiesen Summe konnte bereits wieder zurückgeholt werden. Dem Bankhaus entstand nach aktuellem Stand ein Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.