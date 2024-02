REGENSBURG. Am Sonntag, den 4. Februar 2024, kam es im Regensburger Westen zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 63-jährigen Frau. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Regensburger Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Diese befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 18:00 Uhr war eine 63-jährige Frau zu Fuß am Gehweg in der Lilienthalstraße Ecke Assmannstraße unterwegs, als sie von zwei Männern zu Boden gestoßen wurde. Im Anschluss entwendete das Täter-Duo die Handtasche der Frau und rannte in Richtung Prüfeninger Straße davon. Aufgrund der sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täterverdächtigen auf Höhe der Einmündung Margaretenau durch Beamte der Zentralen Ergänzungsdiente Regensburg und der Polizei Regensburg Süd kontrolliert und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen wurde bei einem der beiden bulgarischen Männer neben dem entwendeten Mobiltelefon und dem gestohlenen Bargeld auch Marihuana im einstelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Bulgaren wurde am 5. Februar einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die Polizei sie in Justizvollzugsanstalten brachte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung in diesem Fall übernommen. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des Vorfalls am 4. Februar in einem Ermittlungsverfahren verantworten.