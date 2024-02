0264 – Einbruch mit Täterfestnahme

Innenstadt – Am heutigen Montag (05.02.2024) ereignete sich ein Einbruch in eine Gaststätte. Eine Person wurde festgenommen.

Gegen 02.00 Uhr versuchte ein 39-jähriger Mann in der Bahnhofshalle mit einem Gegenstand mehrere Scheiben von Ladengeschäften einzuschlagen. Hierbei wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Anschließend flüchtete der 39-Jährige in Richtung Bahnhofstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 39-Jährige von den verständigten Einsatzkräften in einem Cafe in der Bahnhofstraße festgestellt werden, in das er unmittelbar vorher gewaltsam eingedrungen war.

Der 39-Jährige konnte noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Nach Feststellung seiner Personalien wurde dieser, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen.

Gegen den 39-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Einbruchdiebstahl ermittelt.

0265 - Einbruch

Spickel-Herrenbach – Im Zeitraum von Freitag (02.02.2024), 15.30 Uhr bis Samstag (03.02.2024), 16.00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch.

Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter drangen gewaltsam in einen Kindergarten im Kirchenweg ein. Es entstand ein Beuteschaden in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in solchen Fällen und bittet unter 0821/323-3821 um Hinweise.