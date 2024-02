REGENSBURG. Bereits am Samstag, den 13. Januar 2024, kam es in einem Supermarkt am Bahnhof in Regensburg zu einem räuberischen Ladendiebstahl durch einen 27-jährigen Tunesier. Ein Ladendetektiv wurde verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, beging ein 27-jähriger Tunesier einen Diebstahl in einem Supermarkt am Bahnhof. Er entwendete zwei Getränkeflaschen aus Glas und versuchte daraufhin zu flüchten. Ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter und ein erfahrener Ladendetektiv nahmen sofort die Verfolgung auf. Die beiden Sicherheitskräfte konnten den flüchtigen Tatverdächtigen zunächst am Bahnhofsvorplatz stellen. Der 27-Jährige setzte daraufhin eine der beiden entwendeten Flaschen ein und schlug gegen das Gesicht des Ladendetektivs. Der Security-Mitarbeiter konnte dem Angriff des bis dahin unbekannten Täters ausweichen und blieb unverletzt. Dank der Überwachungsaufnahmen, die der Tatverdächtige im Supermarkt hinterließ, wurde er von der Kriminalpolizei Regensburg identifiziert und konnte schließlich festgenommen werden. Nun befindet sich der 27-Jährige in Untersuchungshaft, da er am 2. Februar 2024 vorgeführt wurde. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen in diesem Fall. Der 27-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.