NÜRNBERG. (127) Am Wochenende gelang es zwei mutmaßliche Graffiti-Schmierer im Nürnberger Stadtgebiet festzunehmen. In einem weiteren Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.



Am Samstagabend (03.02.2024) beobachtete eine Streifenbesatzung einen Mann, welcher eine Hausfassade eines Anwesens in der Sulzbacher Straße mit schwarzer Farbe besprühte. Die Beamten sprachen den Mann an und nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest. Zudem stellten die Beamten drei Spraydosen sicher.

Ein weiterer Graffiti-Schmierer konnte in den frühen Sonntagmorgenstunden (04.02.2024) gegen 02:00 Uhr in der Morsestraße festgenommen werden. Zuvor beschmierte der 29-Jährige offenbar einen Stromverteilerkasten mit einem Schriftzug.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.

In der Düsseldorfer Straße schmierten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Hakenkreuz an ein Garagentor sowie das Wort „Hitler“ an einen Holzzaun. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold