BAMBERG. Am Wochenende stahlen Unbekannte mehrere Tonnen Kupfer aus einem Firmengebäude. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 21.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Metallbaufirma in der Kirschäckerstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in eine Lagerhalle. Aus dieser stahlen sie mehrere Tonnen Kupfer. Vor allem zirka fünf Meter lange Kupferstangen nahmen sie mit. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Kirschäckerstraße bemerkt? Besonderes Augenmerk legen die Ermittler auf das mögliche Fluchtfahrzeug. Für den Abtransport des Kupfers müssen die Täter einen LKW oder ähnliches verwendet haben. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.