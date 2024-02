BISCHOFSGRÜN / GEFREES, LKR. BAYREUTH. Freitagvormittag übergab eine Seniorin wertvolle Münzen und Uhren an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen.

Bereits Donnerstagabend hatten zwei Männer bei einer Bischofsgrünerin angerufen und sich als Polizist und Staatsanwalt ausgegeben. Sie erzählten der Seniorin die übliche Masche vom tödlichen Verkehrsunfall. Diesen hätte der Sohn verursacht. Damit er nicht in Untersuchungshaft müsse, sollte die 82-Jährige eine Kaution bezahlen. Tags darauf, am Freitagvormittag, übergab die Frau Krügerrandmünzen und hochwertige Uhren im Wert eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages an eine unbekannte Abholerin im Gefreeser Ortskern nahe der Kirche.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 165 Zentimeter groß

schlanke Statur

mittelblonde Haare

zwischen 40 und 45 Jahre alt

bekleidet mit einer hellbeigen Steppjacke und einer beigen Mütze

ungepflegtes Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Freitagvormittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zwischen 9 und 10 Uhr in der Gefreeser Hauptstraße bemerkt? Wer kann Angaben zur Abholerin oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Bayreuther Kripo zu melden.