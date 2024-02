NÜRNBERG. (126) Am Samstagnachmittag (03.02.2024) fand eine Versammlung mit circa 25.000 Teilnehmern am Nürnberger Kornmarkt statt. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft derzeit ob sich im Zusammenhang mit einer zur gleichen Zeit im Bereich des Hallplatzes durchgeführten Versammlung, strafbare Handlungen ereigneten.



Neben der Versammlung am Nürnberger Kornmarkt mit circa 25.000 Teilnehmern fand am Samstagnachmittag eine weitere Versammlung am Hallplatz / Ecke Königstraße mit circa 15 Teilnehmern statt.



Wie mit Meldung 119 berichtet, kam es im Bereich dieser Versammlung zunächst wiederholt zum hitzigen Meinungsaustausch mit Passanten. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung mussten die beiden Parteien durch Polizeikräfte räumlich getrennt werden. Zudem waren polizeiliche Kommunikationsteams im Einsatz, um deeskalierend auf die anwesenden Personen einzuwirken.

An der Spitze beteiligten sich an den Wortgefechten mehrere Dutzend opponierende Personen. Die Einsatzkräfte nahmen einen Mann vorläufig fest, als er versuchte, Kundgebungsmittel der Versammlung zu beschädigen.

Ein 45-jähriger Mann, welcher zudem als Redner bei der Versammlung fungierte, teilte Einsatzkräften mit, dass Wasser aus einer PET-Flasche austrat, welche sich in seinem Rucksack befand. Den Rucksack habe der Mann vor seinem Redebeitrag im Bereich der Versammlungsfläche abgestellt. Als er den Rucksack nach einiger Zeit wieder aufnahm, bemerkte er den Wasseraustritt. Zudem gab er an, dass er nicht ausschließen könne, dass der Wasseraustritt von Unbekannten verursacht wurde.

Der 45-Jährige wurde daraufhin als Zeuge vernommen und der Rucksack sowie die Wasserflasche zum Zweck der Durchführung einer Spurensicherung sichergestellt.

Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei prüft derzeit ob der Austritt des Wassers in dem Rucksack auf strafbares Handeln zurückzuführen ist.

Hinweise auf eine vorangegangene tätliche Auseinandersetzung mit Unbekannten ergaben sich bislang nicht.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc