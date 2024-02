GROßHEIRATH, LKR. COBURG. Samstagnacht öffneten Unbekannte gewaltsam einen Geldautomaten in Großheirath. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich Unbekannte an einem Geldautomaten in der Hauptstraße in Großheirath zu schaffen. Der Ausgabeautomat stand in einer Bankfiliale in einem gewerblichen Anwesen. Der genaue Tathergang ist noch unklar und nun Bestandteil der Untersuchungen. Zur Höhe von Sachschaden und Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Hauptstraße in Großheirath verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.