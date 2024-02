0252 - Schadensträchtige Verfolgungsfahrt

Universitätsviertel / Haunstetten / Königsbrunn / Hochfeld - Am Sonntag (04.02.2024), gegen 02:00 Uhr, sollte ein Pkw im Bereich des Messezentrums einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 19-jährige Fahrer des Pkw versuchte jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit wegfuhr. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen angefordert.

Der Pkw-Fahrer flüchtete zunächst durch das Universitätsviertel über Haunstetten bis nach Königsbrunn. Als das Fahrzeug auf Höhe der Gotenstraße ungebremst die Haunstetterstraße kreuzte, musste ein ziviles Streifenfahrzeug einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern. Dabei kam das Streifenfahrzeug jedoch von der Straße ab und überschlug sich. Die beiden Polizeibeamten wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt, sie kamen zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Augsburg.

Der flüchtige Fahrer setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haunstetterstraße in Richtung Augsburg fort. Auf der Ilsungstraße beim dortigen Sportplatz musste der 19-Jährige aufgrund der dortigen Schranke anhalten. Zwei Streifenwagen blockierten daraufhin das Fahrzeug, um eine erneute Flucht zu verhindern. Der 19-Jährige versuchte noch, sein Fahrzeug zu wenden und stieß dabei gegen einen Streifenwagen, ein weiterer wurde ebenfalls beschädigt.

Der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

Der Grund für die Flucht stellte sich bald heraus: der Pkw hatte keine Zulassung, die beiden angebrachten Kennzeichen waren entstempelt und der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Den 19-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch verkehrswidriges und rücksichtsloses zu schnelles Fahren, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

0253 - Zeugensuche nach Unfallfluchten

Fall 1: Göggingen - Am Freitag (02.02.2024) konnte ein Zeuge gegen 23:20 Uhr einen Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem geparkten Pkw in der Bürgermeister-Miehle-Straße beobachten. Die zwei Personen auf dem Motorroller kamen dabei zu Fall und entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, indem sie den Motorroller in Richtung Friedrich-Ebert-Straße schoben.

Der am Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Am Unfallort blieben mehrere Plastikteile des Motorrollers zurück.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können oder auf einen an der Front beschädigten Motorroller, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710, zu melden.

Fall 2: Hammerschmiede - Ebenfalls am Freitagabend (02.02.2024), gegen 19:30 Uhr, überquerte ein 39-Jähriger mit seiner Begleiterin die Neuburger Straße bei Hausnummer 217 auf Höhe eines Supermarktes bei der dortigen Fußgängerinsel. Eine Autofahrerin befuhr hier die Neuburger Straße. Als diese die Fußgängerinsel passiert hatte, querten der 39-Jährige und seine Begleiterin die zweite Straßenhälfte.

Die Autofahrerin legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen den 39-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Geschädigte erlitt diverse Schürfwunden an den Beinen und begab sich nach Hause, da er und seine Begleiterin unter Schock standen. Als er am folgenden Tag starke Schmerzen hatte, rief er den Rettungsdienst. Hier wurde eine mögliche Fraktur des linken Fußes diagnostiziert und der 39-Jährige in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Die Unfallverursacherin wurde von den Beiden wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt, braune Haare, sie fuhr einen blauen Kleinwagen, Marke oder Kennzeichen sind nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310, zu melden.

0254 - Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

Lechhausen - Am Samstag (03.02.2024), gegen 01:30 Uhr, zündeten mehrere unbekannte Personen die Fahrplanauskunft in der Klausstraße auf Höhe der Hausnummer 28 an.

Ein Zeuge konnte die Personen flüchten sehen, jedoch keine nähere Beschreibung abgeben.

Die Haltestelle „Klausstraße“ wurde ebenfalls beschädigt, hier wurde eine Glasscheibe eingetreten.

Zeugen, die dort im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323- 2310 zu melden.

0255 - Zeugensuche nach Schussabgabe aus Schreckschusswaffe

Innenstadt - Am Samstag (03.02.2024), gegen 21:25 Uhr, teilte ein Zeuge telefonisch bei der Polizei mit, dass ein unbekannter Täter in der Katharinengasse mehrmals in die Luft geschossen habe und anschließend flüchtete.

Eine sofort durchgeführte Fahndung nach der Person mit mehreren Polizeistreifen im Bereich des Tatortes verlief negativ. Vor Ort konnten Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Die Beschreibung des unbekannten Täters lautet wie folgt:

Ca. 165 cm groß, er trug eine schwarze Jogginghose und ein dunkles Oberteil.

Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die Person geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110, zu melden.

0256 - Unbekannter zündet Gräser an

Kriegshaber - Am Freitagabend (02.02.2024), zwischen 19:30 Uhr und 19:55 Uhr, zündete ein bislang unbekannter Täter im Reesepark nahe der Skater-Anlage Gräser an, die daraufhin abbrannten. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber gelöscht.

Die Höhe des entstandenen Schadens muss derzeit geprüft werden.

Ein Zeuge konnte den mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, er trug einen Vollbart und war bekleidet mit einer schwarzen Adidas Jacke mit drei weißen Streifen am linken Ärmel.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6, unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

0257 - Körperverletzung in Straßenbahn

Lechhausen - Am Samstagabend (03.02.2024), gegen 20:45 Uhr, stieg ein 33-Jähriger stark alkoholisiert in die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Lechhausen und setzte sich neben eine 21-Jährige. Dabei berührte er die junge Frau am Oberschenkel. Ihr 20-jährigerBegleiter versuchte den 33-Jährigen von dieser wegzuziehen. Der 33-Jährige schlug dem 20-Jährigen daraufhin mit der Hand ins Gesicht und verletzte diesen am Auge.

An der Haltestelle „Schlößle“ stieg der betrunkene Mann aus, pöbelte die dortigen Passanten an und bremste mehrere Autofahrer aus. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der 33-Jährige aggressiv und uneinsichtig. Da weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,5 Promille.