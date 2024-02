Wohnungseinbruch - Drei Anwesen angegangen - Ein Einbruch scheitert an abgeschlossener Wohnungstür - Kriminalpolizei ermittelt

ASCHAFFENBURG UND LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in zwei Wohnanwesen eingestiegen und haben Wertgegenstände entwendet. Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte an einer abgeschlossenen Wohnungstür. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

HÖSBACH, OT FELDKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr, haben der oder die Unbekannten ein Fenster aufgebrochen und sich so Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der „Grüne Wiesenstraße“ verschafft. Die Täter entwendeten dem Sachstand nach Schmuck im Wert mehrerer hundert Euro. Auch der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Samstagmorgen, dem 27. Januar bis Samstagmittag (03. Februar) gegen 12.50 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Breitfeldweg verschafft. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, brachen eine Terrassentür auf und entwendeten aus dem Anwesen insbesondere Bargeld und Schmuck. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro, der hinterlassene Sachschaden in einem unteren vierstelligen Bereich.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beckerstraße zu gelangen. Der Einbruch scheiterte jedoch an der abgeschlossenen Wohnungstür und der Täter gelangte letztlich nicht in die Wohnung. Der durch den Aufbruchsversuch hinterlassene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei wenigen hundert Euro.

Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

E-Bike aus Kellerabteil entwendet – Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwochmorgen und Freitagvormittag wurde ein E-Bike aus einem Kellerabteil entwendet. Der Beuteschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Mittwochmorgen bis Freitagvormittag, 08.45 Uhr, haben Unbekannte aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Spessartstraße ein E-Bike entwendet. Der oder die Unbekannten brachen hierzu das Kellerabteil auf. Entwendet wurde ein E-Bike Herrenrad der Marke Conway in schwarz und grau. Der Wert des Fahrrads beträgt mehrere tausend Euro. Der hinterlassene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte Bargeld aus zwei geparkten Fahrzeugen entwendet. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Donnerstagabend, 18.00 Uhr, bis Freitagmorgen, um 08.00 Uhr, haben sich der oder die Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zu zwei abgestellten Fahrzeugen verschafft. Sie gingen hierzu einen Opel Crossland in der Kettelerstraße, sowie einen Jeep Grand Cherokee in der Höhenstraße an. Aus dem jeweiligen Innenraum der Pkw entwendeten die Unbekannten Bargeld in einem insgesamt mittleren zweistelligen Bereich. Ein möglicher Sachschaden war nicht feststellbar.

Wer in der fraglichen Zeit auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurde oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstagabend, ab 21.00 Uhr und Freitagmittag, um 12.00 Uhr, wurde die Motorhaube eines grauen VW Golf verkratzt. Der VW war in der Borgmannstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagvormittag, zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Edge beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Tiefgarage am Theaterplatz in der Dalbergstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.00 Uhr, wurde das vordere Kennzeichen eines Renault Twingo entwendet. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Wilhelmstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Freitag, zwischen 08.20 Uhr und 13.50 Uhr, wurde ein grauer Seat Leon angefahren. Das Fahrzeug stand zur fraglichen Zeit im Magnolienweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, wurde ein weißer BMW der 1er Reihe angefahren. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Hansaring.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.