180. Zusammenstoß von Pkw und Motorrad – eine Person wird verletzt – Riem

Am 02.02.2024, gegen 17:35 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Ottendichler Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Yamaha Motorrad auf einer Autobahn-Ausfahrt der A94 in Richtung der Ottendichler Straße. Als der Motorradfahrer auf die Ottendichler Straße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes.

Nach den ersten Ermittlungen zeigte die dortige Ampel für den Motorradfahrer Grünlicht.

Durch den Unfall stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und dabei wurde er verletzt.

Die Polizei und der Rettungsdienst wurden über den Unfall informiert und der 51-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der 22-jährige Pkw-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

181. Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen – Ampel wird beschädigt – Maxvorstadt

Am Freitag 02.02.2024, gegen 09:50 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Toyota Pkw auf der Gabelsbergerstraße. Zur gleichen Zeit fuhr auf einer Fahrspur neben ihr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW-Kleintransporter.

Als die 59-Jährige mir ihrem Pkw die Fahrspur wechselte, stieß sie mit dem VW zusammen. Der VW wurde daraufhin abgelenkt und stieß mit einer dortigen Ampel im Kreuzungsbereich mit der Barerstraße zusammen. Die Ampel fiel dabei um und auch die dortigen Stromleitungen wurden beschädigt.

Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei wurden über den Unfall informiert, woraufhin Einsatzkräfte zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden.

Der Kreuzungsbereich wurde von der Polizei abgesperrt und die Unfallstelle von der Feuerwehr gesichert. Durch das Baureferat konnte später die Funktionsfähigkeit der Ampel wieder hergestellt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von über 50.000 Euro.

Bis 11:40 Uhr mussten Teile der Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

182. Radfahrendes Kind stößt mit Fußgängerin zusammen – diese wird verletzt – Moosach

Am Samstag, den 03.02.2024, gegen 15:30 Uhr fuhr ein 5-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad in eine Unterführung, die vom Memminger Platz in Richtung des Bunzlauer Platzes führt. Dort ging zur gleichen Zeit eine 89-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München entlang.

Der 5-Jährige stieß mit der Frau zusammen, wodurch sie mit einem dortigen Geländer zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde sie verletzt.

Der Rettungsdienst und die Polizei wurden über den Vorfall informiert und die 89-Jährige musste nach einer präklinischen Versorgung vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 5-Jährige wurde einer Sorgeberechtigten übergeben. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

183. Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz – Daglfing

Am Freitag, den 02.02.2024, gegen 20:40 Uhr informierten mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 darüber, dass auf dem Grundstück eines Wohngebäudes im Bereich der Riemer Straße mehrere pyrotechnische Gegenstände (Raketen) gezündet werden.

Eine Streife der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) wurde zu der Örtlichkeit geschickt. Da die Pyrotechnik unerlaubt außerhalb des erlaubten Zeitraums gezündet wurde, wurde ein Verantwortlicher wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.

Die weitere Bearbeitung dieser Ordnungswidrigkeit erfolgt durch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt.

184. Versammlung im Kontext Israel / Palästina am Samstag – Maxvorstadt

Am Samstag, den 03.02.2024, fand eine sich fortbewegende Versammlung mit einem thematischen Kontext zur Situation in Gaza statt, an der bis zu 600 Personen teilnahmen.

Die Versammlung begann am Odeonsplatz um 14:10 Uhr und endete dort gegen 16:50 Uhr.

Dazwischen bewegte sich der Versammlungszug durch die Maxvorstadt. Am Ende der Versammlung wurden von einem Passanten beleidigende Äußerungen in Richtung der Versammlungsteilnehmer verbal getätigt. Der Tatverdächtige (ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München) wurde wegen einer Beleidigung und Volksverhetzung angezeigt.

Während der Versammlung wurden von den Versammlungsteilnehmern mehrere Transparente mit einem inhaltlichen Kontext zur Versammlung gezeigt. Dabei wurde von den Einsatzkräften der Polizei ein Transparent mit einem möglichen strafrechtlich relevanten Inhalt festgestellt. Die Situation wurde dokumentiert und wird von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Für die Betreuung der Versammlung waren über 40 Polizeibeamte im Einsatz.

185. Größerer Polizeieinsatz wegen Schüssen mit einer Luftdruckwaffe – Großhadern

Am Sonntag, den 04.02.2024, gegen 00:05 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 von einem Zeugen alarmiert, da dieser bemerkte, wie aus dem Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses von einer bislang unbekannten Person mit einer Luftdruckwaffe mehrfach herausgeschossen wurde.

Der Zeuge wurde dabei auch getroffen und leicht verletzt. Sofort wurden viele Einsatzkräfte der Polizei zu der Örtlichkeit geschickt. Die Wohnung konnte lokalisiert werden und um das Mehrfamilienhaus herum wurden umfangreiche Absperrmaßnahmen durchgeführt.

Gegen 01:30 Uhr konnte die Person, die die Schüsse abgegeben hatte, in der Wohnung gesichert werden. Es handelt sich um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München, der in der Wohnung wohnhaft ist.

In der Wohnung wurden zwei Luftdruckwaffen aufgefunden und sichergestellt. Der 35-Jährige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Danach wurde er wegen seines gefährdenden Verhaltens zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

186. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Obersendling

-siehe Medieninformation vom 03.02.2024, Nr. 179

Wie bereits berichtet, wurde seit dem 02.02.2024 eine 85-Jährige mit Wohnsitz in Obersendling vermisst. Die Frau wurde am 04.02.2024 gegen 00:15 Uhr von Zeugen in einer Tram an der Haltestelle Pasing Bahnhof erkannt.

Die Polizei wurde verständigt und die Frau wurde zu ihrer Unterkunft zurückgebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle)

187. Brand eines Hauses – Lochhausen

Am Samstag, den 03.02.2024, gegen 04:35 Uhr alarmierten Zeugen den Notruf, da sie ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Johannes-Tanner-Straße bemerkten. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu der gemeldeten Örtlichkeit geschickt. Im Rahmen eines aufwendigen Löscheinsatzes konnte die Feuerwehr das Feuer in dem Haus löschen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

188. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Aubing

Am Samstag, den 03.02.2024, gegen 14:30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen den Notruf, da sie eine starke Rauchentwicklung bei einem Mehrfamilienhaus in Aubing bemerkten.

Von der Feuerwehr konnte das Feuer im Keller des Hauses gelöscht werden.

Alle Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht werden. Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.