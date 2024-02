HILPOLTSTEIN. (124) Am Samstagabend (03.02.2024) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer ehemaligen Tankstelle in Thalmässing (Lkrs. Roth). Zwei Personen erlitten Rauchgasintoxikationen.



Gegen 21:15 Uhr teilten Anwohner mit, dass Feuer im Untergeschoß eines ehemaligen Tankstellengebäudes im Thalmässinger Ortsteil Alfershausen ausbrach. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden hatte das Feuer bereits das gesamte Untergeschoß, welches als Lagerraum diente, erfasst. Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an.

Zwei Anwohner, eine 43-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann, erlitten bei dem Versuch das Feuer vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen leichte Rauchgasintoxikationen und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

