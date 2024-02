NÜRNBERG. (123) Am frühen Samstagmorgen (03.02.2024) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnmobil im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West in Brand. Zwei Personen wurden durch das Brandgeschehen leicht verletzt.



Eine 57-jährige Frau und ihr 60-jähriger Ehemann nächtigten in ihrem Wohnmobil, welches sie in der Insinger Straße vor einem Seniorenheim parkten. Am Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr bemerkten sie starken Rauch in dem Fahrzeug und flüchteten sich auf die Straße. Zeitgleich teilte eine Anwohnerin der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass ein Fahrzeug in der Insinger Straße offenbar in Brand geriet.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West und den Einsatzkräften der Feuerwehr, stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Umliegende Gebäude wurden durch das Brandgeschehen nicht beschädigt.

Das Ehepaar wurde mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gefahren und dort medizinisch versorgt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Erstellt durch: Michael Petzold