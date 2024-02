FEUCHT / ALTDORF. (121) Am Samstagabend (03.02.2024) wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 bei Dippersricht (Lkrs. Neumarkt i.d. Opf.) tödlich verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht sucht Unfallzeugen.



Wie am 03.02.2024 mit Meldung 120 berichtet, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Audi A 4 die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Amberg. Zwischen den Anschlussstellen Altdorf und Alfeld kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Motorradfahrer. An dem Motorrad waren zwei Seitenkoffer angebracht. Zudem befanden sich auf dem Heckträger des Motorrads mehrere Taschen, sowie ein zerlegtes Fahrrad.

Der 54-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Bundesautobahn war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 01:30 Uhr in Fahrtrichtung Amberg gesperrt. Das Technische Hilfswerk übernahm für die Dauer der Sperrung die Versorgung und Betreuung der im Stau befindlichen Verkehrsteilnehmer.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht bittet Zeugen des Unfallgeschehens und Verkehrsteilnehmer, die im zeitlichen Zusammenhang das oben beschriebene Motorrad auf der BAB 6 wahrgenommen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09128 91970 in Verbindung zu setzen.

