179. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Eine 85-Jährige mit Wohnsitz in Obersendling wurde zuletzt am 02.02.2024 gegen 11:00 Uhr an Ihrer Wohnanschrift gesehen. Bei der Frau ist eine Erkrankung mit einer kognitiven Einschränkung bekannt, wodurch sie orientierungslos sein könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die 85-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Von der Polizei wurden bereits intensive Absuchen in der Umgebung ihrer Wohnadresse und möglichen weiteren Anlaufpunkten durchgeführt. Die Frau wurde dabei bislang nicht angetroffen.



Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Beschreibung:

85 Jahre alt, ca. 160 cm groß, ca. 45 kg, schlank, Langhaarfrisur

Bekleidung: brauner Mantel, darunter braune Weste, braune Stoffhose, beige Turnschuhe.

Keine Kopfbedeckung oder Handschuhe.



Zeugenaufruf:

Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Die Öffentlichkeitsfandung ist hier ersichtlich:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/062028/index.html