FÜSSEN/LKR. OSTALLGÄU. Zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen kam es heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr im Baumgarten in Füssen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde eine Person durch ein Messer schwer verletzt. Der 21-jährige Geschädigte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei leitete umgehend großangelegte Fahndungsmaßnahmen, auch unter der Beteiligung eines Polizeihubschraubers, nach den geflüchteten Personen in die Wege. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beteiligten untereinander bekannt waren. Die Kriminalpolizei Kempten hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0831/9909-0 zu melden. (PP Schwaben Süd/West)

