NÜRNBERG. (119) Am Samstagnachmittag (03.02.2024) fand eine Versammlung am Nürnberger Kornmarkt mit circa 25.000 teilnehmenden Personen statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht Bilanz.



Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr nahmen circa 25.000 Personen an einer Versammlung am Nürnberger Kornmarkt teil. Die zusätzlichen ausgewiesenen Versammlungsbereiche des Hallplatzes und der östlichen Dr.-Kurt-Schumacher-Straße waren ausreichend um die Teilnahme der hohen Personenzahl und deren Sicherheit zu gewährleisten. Die An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer verlief geordnet und ohne erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während der Versammlung verzeichnete die einsatzführende Dienststelle (Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte) keine Ordnungsstörungen. Die Versammlung nahm dementsprechend einen ordnungsgemäßen und ruhigen Verlauf.

Im Bereich einer im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Königstraße / Ecke Hallplatz angemeldeten Versammlung mit circa 15 Teilnehmern, kam es zunächst wiederholt zum hitzigen Meinungsaustausch mit Passanten. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung mussten die beiden Parteien durch Polizeikräfte räumlich getrennt werden. Zudem waren polizeiliche Kommunikationsteams im Einsatz um deeskalierend auf die anwesenden Personen einzuwirken.

An der Spitze beteiligten sich an den Wortgefechten mehrere Dutzend opponierende Personen. Die Einsatzkräfte nahmen einen Mann vorläufig fest, als er versuchte Kundgebungsmittel der Versammlung zu beschädigen.

Die Versammlungsleiter beendete die Versammlung gegen 18:15 Uhr. Ob sich im Verlauf der geschilderten Geschehnisse weitere Straftaten ereigneten, wird derzeit geprüft.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war, unterstützt von Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei und Einsatzzügen des Polizeipräsidiums Mittelfranken, mit einer Vielzahl von Einsatzkräften im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Petzold