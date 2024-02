Versammlung am Rathausplatz



Innenstadt – Am heutigen Samstag fand eine Versammlung am Rathausplatz statt. Wie sich bereits im Vorfeld abzeichnete, kamen mehr Menschen als ursprünglich angenommen. Die Polizei war aber entsprechend vorbereitet.

Als gegen 14.00 Uhr die Versammlung begann, mussten bereits umliegende Straßen des Rathausplatzes als Ausweichflächen für die vielen Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer genutzt werden. Auf Grund der vielen Menschen mussten einzelne Straßen und Bereiche im Umfeld temporär durch die Polizei gesperrt werden.

Die Versammlung wurde gegen 16.30 Uhr beendet. Derzeit befinden sich noch viele Menschen im Stadtgebiet und auf dem Nachhauseweg.

Die Versammlung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten wurden nicht registriert. In der Spitze zählte die Polizei etwa 24.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei begleitete mit zahlreichen Einsatzkräften die Versammlung und wurde dabei auch von der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt. Auch Kommunikationsbeamte der Polizei waren vor Ort eingesetzt.