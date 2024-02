KEMPTEN (ALLGÄU). Am Samstagnachmittag fand in Kempten eine bei der Stadt angezeigte sich fortbewegende Versammlung statt. Zum Thema „Gegen die Radikalisierung der AfD. Wir sind mehr – Kempten hält zamm“ versammelten sich um 14:30 Uhr insgesamt zunächst 2000 Personen auf dem St. Mang Platz, um an der Auftaktkundgebung teilzunehmen. Dem anschließenden Aufzug durch die Stadt schlossen sich in der Spitze 6350 Teilnehmer an. Gegen 17:00 Uhr wurde die Versammlung nach einer Schlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen und musikalischer Begleitung auf dem Hildegardplatz durch die Versammlungsleiterin beendet. Die Demonstration verlief insgesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Zur polizeilichen Betreuung des Versammlungsgeschehens erhielt die Polizeiinspektion Kempten personelle Unterstützung von Seiten der Bereitschaftspolizei und der Zentralen Ergänzungsdienste. (PI Kempten)