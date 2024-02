DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Freitagabend löste der Brand eines Sportgeschäftes einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur Brandursache.

Am Freitag, gegen 23 Uhr, brach ein Feuer in einem Sportgeschäft in der Von-Werthern-Straße in Dörfles-Esbach aus. Rund 160 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, sowie der Polizei waren beteiligt. Unterstützung erhielten sie durch das THW. Aufgrund der Gefahr durch detonierende E-Bike Akkus gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig und dauerten mehrere Stunden an. Bei den Löscharbeiten erlitten rund 22 Einsatzkräfte eine leichte Rauchgasvergiftung und begaben sich in Behandlung. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.