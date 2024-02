ELCHINGEN. In den Abendstunden des 02.02.2024, zwischen 19:04 Uhr und 19:20 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des PP SWS ein Einbruchalarm in ein Einfamilienhaus im Elchinger Ortsteil Oberelchingen gemeldet. Während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner drang ein bislang unbekannter Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Untergeschoss in die Räumlichkeiten ein. Dort löste nach Betreten des Hauses durch den Täter die akustische Alarmanlage aus. Dieser verließ daraufhin umgehend das Objekt und flüchtete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand kein Entwendungsschaden. Durch das Einschlagen der Glasscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Mögliche Hinweise oder Zeugenfeststellungen zum Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Tel. 0731/80130 entgegen. (KPI Memmingen – KDD)

