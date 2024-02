MARKTOBERDORF. Am Freitagabend befuhr ein Firmenwagen, besetzt mit zwei Mitarbeitern, die B472 von Marktoberdorf in Richtung der B12 bei Geisenried. Im Bereich des Ottobüchlweg querte ein 78-jähriger Fußgänger die Bundesstraße, übersah dabei das herannahende Fahrzeug und wurde von diesem frontal erfasst. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Die Insassen des Firmenwagens blieben unverletzt. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Geisenried zur Verkehrsregelung eingesetzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt. (PI Marktoberdorf)

