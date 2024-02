Deggendorf, Plattling, Lkr. Deggendorf: 22-Jähriger nach Hinweis aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung festgenommen - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Heute am 02.02.2024 konnte am Abend nach einer erst am Mittag veröffentlichten Fahndung der gesuchte 22-Jährige in Plattling festgenommen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die zuständige Kriminalpolizeistation Deggendorf danken den Medien und der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen.

Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Gesuchten sowie das veröffentlichte Lichtbild aus den EDV-Systemen zu löschen.

