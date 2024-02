LKR. OBERALLGÄU. Erneut verursachten Anrufbetrüger einen immensen Vermögensschaden. Unter Vortäuschen eines Unglücks und mit geschickter Gesprächsführung brachten Sie eine 75-jährige Frau dazu, Schmuck und Bargeld an einen Unbekannten zu übergeben.

Zu einer Serie von Schockanrufen kam es am Mittwoch im Landkreis Oberallgäu. Callcenter-Betrüger nahmen dabei auch eine 75-jährige Frau ins Visier. Unter Vortäuschung eines vorangegangenen Unfalls, den ein Familienangehöriger verschuldet haben sollte, forderte ein angeblicher Staatsanwalt die Seniorin auf, eine sofortige Kaution zu zahlen. Unter Anleitung des Betrügers fuhr die Frau zur Bank und holte ihre dort verwahrten Wertgegenstände und Bargeld ab. Im guten Glauben, dem Familienangehörigen aus der Notlage zu helfen, übergab Sie ihre Wertsachen gegen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr in der Beethovenstraße in Kempten an einen unbekannten Mann.

Den Abholer der Beute konnte die 75-Jährige wie folgt beschreiben:

Europäisches Aussehen

circa 40 Jahre alt

kräftige Statur

circa 180 cm

Zeugenaufruf

Wer hat am Mittwoch in Kempten verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat einen Mann, auf den die Beschreibung passt, gesehen?

In dem Fall waren noch zwei weitere Täter involviert, die die Geschädigte jedoch ausschließlich am Telefon sprach.

Die Masche

Diese sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Die Zahlen

Im abgelaufenen Jahr registrierten die Beamtinnen und Beamten mehr als 700 Fälle dieses Callcenterbetrugs im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, dabei waren die Täter in 21 Fällen erfolgreich und erbeuteten mehr als 850.000 Euro. Auf das Oberallgäu und die Stadt Kempten entfielen dabei knapp 200 registrierte Anrufversuche und sieben erfolgreiche Fälle. Es entstand 2023 ein Schaden von mehr als 200.000 Euro.

Im laufenden Jahr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bislang 25 Betrugsversuche, der hier benannte Fall ist der dritte erfolgreiche.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer der betroffene Angehörige ist, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

