PASSAU. Am Donnerstag (01.02.2024) fanden Beamten bei einer Personenkontrolle in einem ICE am Passauer Bahnhof Betäubungsmittel.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierten Beamte einen 19-jährigen Mann in einem ICE. Bei der Durchsuchung seines Rucksacke fanden die Beamten eine Tüte mit weißem Pulver. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um rund 100 Gramm Kokain. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der 19-Jährige wurde am Freitag (02.02.2024) beim Amtsgericht in Passau vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln ist vom Amtsgericht Passau gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

Veröffentlicht: 02.02.2024, 14.20 Uhr