WÜRZBURG. Am Montagnachmittag entwendete ein Mann Kopfhörer mit Diebstahlsicherung aus einem Elektromarkt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Kopfhörer entwendet - Mitarbeiter informiert die Polizei

Am Montag, gegen 17:45 Uhr, entwendete der Tatverdächtige Kopfhörer aus einem Elektrofachmarkt in der Alfred-Nobel-Straße, indem er bereits Hausverbot hatte. Zuvor hatte er mit einem mitgeführten Werkzeug die Kabel der Diebstahlsicherung entfernt. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte das Geschehen, handelte besonnen und ließ über einen Mitarbeiter umgehend die Polizei informieren. Die Würzburger Polizei nahm den zwischenzeitlich geflüchteten 40-jährigen Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift fest.

Tatverdächtiger bereits mehrfach in Erscheinung getreten

Der 40-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Unter anderem verstieß er wiederholte Male gegen Hausverbote, die ihm aufgrund seines teilweise aggressiven Verhaltens erteilt wurden. Der Mann war zuvor wiederholt Geschäftstreibenden und auch Gastronomen im Würzburger Stadtbereich mit Beleidigungen und Drohungen gegenübergetreten. Wie bereits berichtet hatte der 40-Jährige auch in der Weihnachtszeit einen Gottesdienst mit Zwischenrufen gestört.

Festgenommener in Untersuchungshaft

Der 40-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs erlassen hat. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.