176. Organisierter Callcenterbetrug; Festnahme eines Abholers – Hasenbergl

Am Mittwoch, 31.01.2024, gegen 10:00 Uhr, wurde eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München durch einen unbekannten Täter, der sich als Mitarbeiter einer Bankfiliale ausgab, telefonisch kontaktiert.

Der Anrufer gab an, dass die 70-Jährige in einen Betrug verwickelt und Geld von ihrem Konto abgebucht worden sei. In der Folge kam es zu einem Telefonat mit einem weiteren unbekannten Täter, der sich als Polizist ausgab und die 70-Jährige durch geschickte Gesprächsführung dazu brachte, mehrere Tausend Euro von ihrem Bankkonto abzuheben.

Die Seniorin begab sich zu ihrer Bankfiliale, hob das Geld ab und kehrte zur Übergabe wieder an ihren Wohnort zurück. Auf erneute telefonische Anweisung des Täters legte sie das Geld vor der Haustür des Mehrfamilienhauses, in welchem sie wohnt, zur Abholung bereit.

Im Rahmen von Ermittlungen der Polizei gab es Erkenntnisse zu dieser Tat und zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) konnten gegen 12:00 Uhr einen Abholer vor Ort festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde zum Kommissariat 61 (Callcenterbetrug) gebracht. und nach der Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Donnerstag, 01.02.2024 erging Haftbefehl gegen den 20-Jährigen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 61 dauern an.

177. Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 01.02.2024, befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Hessen gegen 18:30 Uhr auf dem Weg zum Einkaufen, als ihm in der Senefelderstraße eine Gruppe Jugendlicher entgegenkam. Mit einem der Jugendlichen kam es zu einem versehentlichen Schulterkontakt, woraufhin ein verbaler Streit folgte, der in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der 17-Jährige bemerkte erst später, dass er am Oberkörper verletzt war. Er ging in eine ärztliche Bereitschaftspraxis und wurde von dort aus zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Dazu wurde die Polizei über den Vorfall informiert.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 17-Jährige konnte einen der Jugendlichen von insgesamt drei wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 19-20 Jahre alt, 165 cm groß, schwarze Haare, zentralasiatisches Aussehen; bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Senefelderstraße, Bayerstraße, Hauptbahnhof (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

178. Raub einer Handtasche – Schwabing

Am Donnerstag, 01.02.2024, befand sich gegen 15:00 Uhr, eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Bauerstraße. Dort wurde ihr unvermittelt durch einen unbekannten Täter ihre Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete mit seiner Beute unerkannt zu Fuß in Richtung Isabellastraße.

Unbeteiligte Zeugen verständigten den Polizeinotruf 110. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die über 80-Jährige beschrieben den Täter wie folgt:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 160 cm groß, kurze, dunkle Haare, südländisches Aussehen; bekleidet mit einer dunklen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bauerstraße, Isabellastraße und Jakob-Klar-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.