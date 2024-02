Mehrere Einbrüche - Kriminalpolizei ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch und Donnerstag ist es zu drei Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen sind. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen der Geschehnisse.

Wandtresor in Aschaffenburg entwendet

Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Bayernstraße eingedrungen. Dort haben die Täter einen kleinen Wandtresor samt Inhalt entwendet und sind anschließend geflüchtet. Dem Stand der Ermittlungen nach, muss sich der Einbruch zwischen 13:45 Uhr und 18:00 Uhr zugetragen haben.

Terrassentür in Johannesberg aufgehebelt

Innerhalb des nur kurzen Zeitfensters zwischen 18:10 Uhr und 18:25 Uhr haben Einbrecher am Donnerstag eine Terrassentür in der Breunsberger Straße gewaltsam geöffnet und sind so in ein dortiges Einfamilienhaus gelangt. Die Diebe erbeuteten dabei lediglich Bargeld in Höhe weniger hundert Euro. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört und sind in unbekannte Richtung geflüchtet.

Werkzeuge in Mensengesäß gestohlen

Bereits am Mittwochabend waren Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Breitfeld". Dem Sachstand nach lässt sich die Tatzeit auf kurz vor 23:00 Uhr bis kurz vor 00:00 Uhr eingrenzen. Die Täter haben die Abwesenheit der Eigentümer genutzt und sind mutmaßlich über den Balkon in das Anwesen gelangt. Erbeutet haben die Unbekannten Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Erfolgreiche Fahrzeugkontrolle - Entwendete Reifensätze sichergestellt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagnachmittag geriet ein Kleintransporter auf der A3 ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Im Fahrzeug konnten mehrere Reifensätze aufgefunden werden, die zwischenzeitlich einem Diebstahl in Hessen zugeordnet werden konnten.

Der Kleintransporter war am Montag, gegen 17:10 Uhr, auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs und wurde an der Anschlussstelle Marktheidenfeld einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stießen die Beamten im Laderaum des Fahrzeugs auf mehrere neuwertige Reifensätze, für die der Fahrzeugführer weder einen Nachweis, noch eine plausible Erklärung hatte.

Die Reifen wurden vor Ort zunächst sichergestellt. Im Laufe der Woche konnten sie schließlich einem Diebstahl aus einem Autohaus in Hanau zugeordnet werden. Zwischenzeitlich konnten sie bereits wieder an den Besitzer ausgehändigt werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren für den Diebstahl verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 06:30 Uhr und 20:05 Uhr, wurde in der Herrmann-Niggemann-Straße ein geparkter VW Passat im Bereich der rechten Fahrzeugseite angefahren.

GLATTBACH, LRK. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, wurden "Am Scharfen Eck" an einem geparkten Renault die zwei Reifen mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurde an zwei geparkten Lkw in der Niedernberger Straße jeweils die vorderen Kennzeichen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde am Seniorenwohnheim in der Bachstraße ein Revisionsschacht durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.