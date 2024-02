MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte treiben seit Ende Dezember 2023 in Michelau ihr Unwesen. Inzwischen brachten sie vier politische Statements auf verschiedenen Autos an. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Seit Ende Dezember 2023 ritzten die Täter den Schriftzug „FREE PALESTINE“ in mittlerweile vier Motorhauben. Die Fahrzeuge waren zu den Tatzeiten an verschiedenen Orten in Michelau geparkt. Bisher entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der jüngste Fall trug sich am Mittwoch, in der Zeit von 13 Uhr bis 21.30 Uhr zu. Das Auto war zu dieser Zeit auf dem Mainfeldplatz in Michelau geparkt. Die Eigentümerin bemerkte den Schriftzug am Donnerstagnachmittag in Bad Staffelstein. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450 bei der Kriminalpolizei Coburg.