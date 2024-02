NÜRNBERG. (113) In der Nacht von Mittwoch (31.01.2024) auf Donnerstag (01.02.2024) überfielen zwei Unbekannte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt und raubten u.a. seinen Rucksack. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte (38) befand sich gegen 03:40 Uhr an der Frauentormauer und lief zu Fuß auf dem dortigen Radweg in Richtung Plärrer. Auf seinem Weg sprachen ihn zwei ihm unbekannte Männer an und baten um eine Zigarette. Als der Mann weiter lief griffen ihn die Männer von hinten an. Sie schlugen auf ihn ein und rissen ihn zu Boden. Hier raubten sie seinen Rucksack sowie seine Jacke in welcher sich seine Geldbörse befand. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung U-Bahn.

Der Geschädigte nahm erfolglos die Verfolgung auf und verständigte rund eine Stunde später die Polizei. Beamte fanden die Jacke sowie den Rucksack im Rahmen der Fahndung nahe der Tatörtlichkeit. Die Geldbörse mit rund 350 Euro Bargeld und sämtlicher Karten wurde nicht aufgefunden.

Von den Unbekannten liegt nur eine spärliche Beschreibung vor. Demnach waren beide ca. 170 cm groß. Ein Täter hatte schwarze, lockige Haare und trug eine Mütze. Der zweite Täter hatte ebenfalls schwarze Haare und einen Oberlippenbart.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Männern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl