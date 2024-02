PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am 31.01.2024 kam es im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zu angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit dem Aktionstag des BBV. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zieht eine positive Bilanz.

Die Polizei betreute am Mittwoch im gesamten Präsidiumsbereich insgesamt 41 Versammlungen, wovon 23 Versammlungen nicht angezeigt waren.

Daran nahmen etwa 1.800 Personen teil. Die Einsatzkräfte zählten rund 1.500 Zugmaschinen.

Bei den Versammlungen kam es insgesamt zu acht Blockadeaktionen im Bereich von Autobahnanschlussstellen.

Im Verlauf des Tages wurde auf einer Nebenstraße der BAB 7 auf Höhe der Anschlusstelle Dietmannsried, Mist auf der Fahrbahn abgeladen, der von Versammlungsteilnehmern wieder entfernt wurde. Gegen den Verursacher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Nötigung, ein.

Am Abend fand eine größere Versammlung in Memmingen mit mehreren hundert Traktoren statt. Zeitgleich fand eine Veranstaltung in der Stadthalle statt, welche von Michaela Kaniber, Bay. Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie Karl Bär, Obmann im Agrarausschuss der Grünen im Bundestag besucht wurde. Sowohl die Veranstaltung als auch die Versammlung verlief ohne Zwischenfälle.

Resümierend blickt die Polizei auf ein größtenteils störungsfreies Versammlungsgeschehen zurück. (PP SWS – Pressestelle)

