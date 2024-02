VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU. Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtgebiet entstand am gestrigen Mittwoch, 31.01.2024, gegen 15.30 Uhr Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Eine Bewohnerin hat in einem Zimmer im Erdgeschoss die Flammen entdeckt und schlug Alarm. Weitere Bewohner versuchten unter Zuhilfenahme von Feuerlöschern den Brand zu löschen, was aber aufgrund der schnell ausbreitenden Flammen nicht mehr gelang.

Nach Auslösen der Brandmeldeanlage begab sich ein Großteil der Bewohner von selbst ins Freie, etwa 40 Personen mussten dann nach Eintreffen der Streifenbesatzung der Vilshofener Polizei zusammen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst evakuiert werden. Das Obergeschoss wurde nur wenig bis gar nicht in Mitleidenschaft gezogen, das Erdgeschoss rund um den Brandherd ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Den betroffenen Personen wurden seitens der Stadt Vilshofen a. d. Donau alternative Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. In wie weit eine technische Ursache oder Fahrlässigkeit ursächlich für den Brand waren, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Zuge dieses Brandfalles im Einsatz.

