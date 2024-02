Radsätze von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstag auf Mittwoch haben bislang Unbekannte Komplettradsätze im Wert mehrerer tausend Euro entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Alzenauer Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, ab 19.00 Uhr, und Mittwochmorgen, bis 07.15 Uhr, haben sich Unbekannte Zugang zu dem umzäunten Außengelände eines Autohauses in der Hanauer Straße verschafft. Hier entwendeten die Täter Radsätze im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft - Zigaretten entwendet - Polizei ermittelt

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstag auf Mittwoch haben sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Geschäft verschafft und Zigaretten im Wert mehrerer tausend Euro entwendet. Die Alzenauer Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Zwischen Dienstagabend, 18.15 Uhr und Mittwochmorgen, um 07.50 Uhr, haben die Einbrecher eine Tür aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Geschäft in der Schloßstraße verschafft. Hier entwendeten die Täter Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Der hinterlassene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen ebenfalls in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Mittwoch, zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes angefahren. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Keplerstraße.

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, dem 21. Januar und Mittwoch, den 31. Januar, wurde ein graues Damenrad entwendet. Das Fahrrad war zuvor an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt worden. Näheres ist zu dem Fahrrad nicht bekannt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Laufe des Mittwochs, zwischen 09.30 Uhr und 14.05 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Fahrradabstellplatz der Schönberg-Schule abgestellt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, wurde aus einem gelben VW eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Naturparkplatz Hesselburg abgestellt.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Zeit von Freitagnachmittag, ab 15.00 Uhr bis Dienstagnachmittag, um 14.00 Uhr, wurde ein weißer Jaguar angefahren. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Mainfeldstraße.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr, wurde ein schwarzer Volvo beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Burgweg.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 09.00 Uhr, wurde eine Wand der Mozart-Grundschule mit Graffiti besprüht.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. In der Zeit von Mittwoch, den 24. Januar, 17.00 Uhr bis Montag, den 29. Januar, 08.00 Uhr wurde der Katalysator eines Kleintransporters demontiert und entwendet. Der weiße Renault Master war zu dieser Zeit auf dem Geschwister-Scholl-Platz geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, OT HOBBACH, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum vom 19.01.2024, 14:35 Uhr und 31.01.2024, 13:00 Uhr, wurde ein Anhänger beschädigt. Dieser war in der Bayernstraße abgestellt und wurde im oben genannten Zeitraum an der linken Seite sowie am Stützrad beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.