REGENSBURG. Am Mittwoch, den 31. Januar 2024, wurde eine 80-jährige Frau von einem bislang unbekannten Mann in Regensburg ihrer Handtasche samt Inhalt beraubt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 18:45 Uhr war eine 80-jährige Seniorin zu Fuß am St.-Peters-Weg unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Mann zu Boden gestoßen wurde. Im Anschluss entwendete der Täter die Handtasche der Frau und rannte in unbekannte Richtung davon. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände und Dokumente sowie Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Die 80-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, da sie durch die Tat schwer verletzt wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer war am Mittwochabend im Bereich des St.-Peters-Weg in Regensburg unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein! Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.