FÜRTH. (110) Am Mittwochnachmittag (31.01.2024) kam es in der Königstraße/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die Verkehrspolizei Fürth sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.



Die 22-jährige Fahrerin eines Opel befuhr gegen 13:45 Uhr die Königstraße in Richtung Nürnberg. Im Einmündungsbereich der Friedrichstraße stieß sie mit einem Mercedes (Fahrer 31) zusammen, der in Richtung Königstraße fuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, jeweils bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Verkehrspolizei Fürth nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diesbezügliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Fürth unter der Rufnummer 0911/973997-115 entgegen.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl