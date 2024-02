Einbruch in zwei Vereinsheime - Geringer Beuteschaden - Polizei ermittelt

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Montag und Dienstag sind Unbekannte in zwei Vereinsheime eingedrungen. Ziel war offensichtlich Bargeld. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Einbruch ohne Beute in der Ringwallstraße

Dem Sachstand nach haben sich unbekannte Einbrecher zwischen Montag, 22:30 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr, an einem Vereinsgebäude in der Ringwallstraße zu schaffen gemacht. Die Täter sind gewaltsam in das Vereinsheim eingestiegen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet haben sie offensichtlich nichts, bevor sie unerkannt geflüchtet sind.

Möglicher Bezug zu Tat in der Büchelbergstraße

Im Zeitraum zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, waren Einbrecher auch in einem Vereinsheim in der Büchelbergstraße am Werk. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Vor ihrer Flucht in unbekannte Richtung erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe weniger hundert Euro.

Nach Bekanntwerden der Einbrüche verständigten die Vereine die Polizei Aschaffenburg. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen dabei auch einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen. Bei der Klärung der Taten hofft die Polizei auch auf mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurde ein weißer VW T-Cross auf dem DM-Parkplatz in der Industriestraße beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 17:20 Uhr und 17:35 Uhr ereignet haben. Der Verursacher ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, wurde ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Stevens" in der Bahnhofstraße entwendet. Das Rad war mit einem Schloss angekettet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, LKR MILTENBERG. Von Montag, 17:00 Uhr, auf Dienstag, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu einem Firmengebäude in der Wilhelm-Rademacher-Straße verschafft. Entwendet wurde Bargeld und Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.